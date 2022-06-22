Силовики задержали подростка, который два года назад «минировал» школы и ТЦ

Стало известно, кто рассылал ложные сообщения о минировании свердловских торговых центров и школ осенью 2020 года. Это делал подросток из поселка Клетня Брянской области. Как сообщили в региональном СКР, в отношении парня, которому сейчас 16 лет, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ.

Подросток «минировал» здания не только на Среднем Урале. Всего с 22 сентября по 20 октября 2020 года он разослал 32 письма на почтовые адреса органов ФСБ и МВД в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, а также городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, с сообщениями о минировании торгово-развлекательных центров и учебных учреждений. А чтобы его не нашли, подросток установил на телефон анонимайзер. Но за неполных два года сотрудники УФСБ по Брянской области смогли вычислить мальчика. Теперь ему грозит срок до 8 лет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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