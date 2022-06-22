В 25-этажке оборвался трос лифта. Что известно о ЧП

В Екатеринбурге в доме на улице Постовского, 6, оборвался трос пассажирского лифта, внутри, по данным СМИ, находились два человека – мужчина и ребенок. Как выяснил «Новый День», 25-этажное здание было построено десять лет назад, его ввели в эксплуатацию в 2012 году, и в последнее время жители дома часто жаловались на обслуживание, в том числе – лифтового оборудования. В доме есть четыре подъемника, их замена запланирована только на 2044 год.

Домом управляет УК «ТЭН-сервис». В компании ответили на звонок корреспондента «Нового Дня», однако не смогли прокомментировать ЧП.

По данным чрезвычайных служб, люди, ехавшие в лифте в момент обрыва троса, не погибли – кабина не успела высоко подняться. В ближайшее время по факту происшествия будет проведена проверка, в том числе – силами Департамента по государственному жилищному и строительному надзору.

Екатеринбург, Елена Сычева

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