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Среда, 22 июня 2022, 15:20 мск

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На Гурзуфской при столкновении двух иномарок пострадала девочка (ФОТО)

Фото пресс-службы УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Гурзуфской Chevrolet Cruze на перекрестке не уступил дорогу Opel Corsa, иномарки от столкновения сильно повреждены. В одной из машин на пассажирском сиденье находилась 12-летняя девочка, ее с различными травмами увезли в девятую детскую больницу.

По данным пресс-службы УГИБДД по Екатеринбургу, Chevrolet Cruze выезжала с второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу ехавшей по главной Opel Corsa. Позднее женщина, водитель Chevrolet, пояснила, что когда она начала поворот, дорога была пустой, но затем на большой скорости появился Opel. Второй затормозить не успел, и машины столкнулись.

В ДТП пострадала 12-летняя пассажирка Chevrolet Cruze, дочка водительницы (сама женщина не пострадала). Ее с разными травмами увезли в больницу № 9. Водителя Opel Corsa – в больницу № 36.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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