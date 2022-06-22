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Среда, 22 июня 2022, 16:18 мск

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Уралу надо импортозаместить картофельный крахмал для производства таблеток

Среди продуктов, которые необходимы Свердловской области, но до сих пор завозились из-за рубежа, – чистый картофельный крахмал, который служит основой для изготовления многих лекарственных препаратов.

Об этом рассказал «Новому Дню» председатель комитета заксо по промышленной политике Альберт Абзалов. «Вроде бы и картофель у нас в области выращивают, но почему-то крахмал нужной чистоты не производится. Там много нюансов, вроде бы даже не каждый сорт картофеля подходит. До недавнего времени этот крахмал поставлялся из Польши», – рассказал Абзалов.

Для того чтобы импортозамещение в регионе шло более успешно, считает Абзалов, необходимо увеличить финансирование областного фонда поддержки предпринимательства и фонда технологического развития промышленности. Некоторые подвижки в этой сфере есть. На ближайшем заседании заксобрания будут приняты поправки в бюджет 2022 года, согласно которым фонд развития промышленности будет докапитализирован на 230 млн рублей, такое решение принял минфин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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