На станции Шарташ мужчина схватился за провода и умер от удара током

В Екатеринбурге сегодня ночью на железнодорожных путях между Шарташом и Лечебным погиб мужчина. Он влез на грузовой поезд и схватился за высоковольтный провод. От удара током неизвестный скончался на месте.
По данным Свердловской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня в 3 часа ночи.
«На перегоне ст. Шарташ – Лечебный Свердловской железной дороги мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Личность погибшего устанавливается», – отметили в ведомстве.
На место происшествия выехала полиция. Идет проверка.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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