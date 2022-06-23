На Средний Урал привезли 120 тысяч клещей

В Свердловскую область завезли 120 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Их используют для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Заказчики – предприятия Екатеринбурга и Свердловской области. Все клещи и насекомые приехали с ветеринарными документами.

В область регулярно привозят таких «помощников» для аграриев – предыдущие поставки были в мае и в июне.

Екатеринбург, Марина Иванова

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