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Четверг, 23 июня 2022, 10:30 мск

Новости Екатеринбург

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На Средний Урал привезли 120 тысяч клещей

В Свердловскую область завезли 120 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Их используют для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Заказчики – предприятия Екатеринбурга и Свердловской области. Все клещи и насекомые приехали с ветеринарными документами.

В область регулярно привозят таких «помощников» для аграриев – предыдущие поставки были в мае и в июне.

Екатеринбург, Марина Иванова

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