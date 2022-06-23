Экспорт уральского леса в Европу снизился наполовину

Специалисты таможенных органов отмечают перенаправление экспортных потоков уральского леса с запада на восток.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, после введения санкций экспорт лесоматериалов в страны Евросоюза упал на 46% – в большинство стран лес теперь не везут. При этом на 18,5% вырос экспорт леса в Китай и составил 101 тыс. куб. метров.

В 2022 году специалисты УТУ фиксируют общее снижение экспорта лесоматериалов. За 5 месяцев этого года задекларировано 613,4 тыс. кубометров древесины, что на 7% ниже показателя прошлого года (659 тыс. кубометров). А вот стоимость вывезенных лесоматериалов увеличилась на 13% и составила 117,8 млн долл. США против 109,9 в 2021 году.

«В этом году значительно изменилась структура экспорта леса и лесоматериалов. В частности, на 60% снизился вывоз клееной фанеры, на 38% – столярных и плотницкий изделий, на 20% – ДСП. На 30% увеличился вывоз изделий из дерева (например, вешалок для одежды). И появился новый вид экспорта – вывезено 4,8 тыс. тонн шпона», – рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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