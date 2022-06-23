Куйвашев сменил пиджак и галстук на милиатри: «Если не утонем, выйду на связь» (ФОТО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сменил деловой костюм на форму в стиле милитари – он оделся в штаны и футболку цвета хаки и в сопровождении главы Ростуризма Зарины Догузовой, а также свердловских чиновников и политиков, отправился в лес. Группа госслужащих в эти минуты сплавляется по реке Чусовой. «За несколько часов надо успеть показать ей все наши жемчужины, а регион большой – размером с две Австрии. Посмотрели на гору Белую, сейчас отправимся на сплав по Чусовой. Если не утонем, выйду на связь после него», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Тем временем, в соцсетях уже обсуждают лук губернатора и его спутников. В частности, одежду самого Куйвашева сравнили с одним из глав государств, который в последнее время одевается исключительно в милитари-стиле, в том числе для встреч на высшем уровне. Также пользователи соцсетей отмечают странный внешний вид главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева – он отправился на сплав в брюках и белой рубашке. В свою очередь, первого вице-губернатора Дмитрия Ионина в соцсетях хвалят за то, что он выбрал яркую одежду, и в случае поисковой операции в лесу шансы обнаружить человека, который оделся таким образом, существенно выше.

Екатеринбург, Елена Сычева

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