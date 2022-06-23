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Четверг, 23 июня 2022, 15:47 мск

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Уралвагонзавод попросить передать Макрону «спасибо» за самоходные установки

Представитель Уралвагонзавода попросил французского коммуниста Режи де Кастельно поблагодарить президента Эммануэля Макрона за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки «Цезарь», которые оказались на Урале в качестве трофея.

«Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно… так себе, не то, что наша МСТА-С! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем!» – говорится в комментарии УВЗ к посту в соцсетях Режи де Кастельно.

Ранее Кастельно упрекнул президента Макрона в том, что две французские САУ, поставленные на Украину, «были захвачены русскими» и теперь «подвергаются обратному инженерингу» на Уралвагонзаводе. «Спасибо, Макрон! Мы – это страна, в которой мы живем», – написал политик.

Париж, Нижний Тагил, Елена Владимирова

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