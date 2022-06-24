Девочка попала под машину, неожиданно выбежав на дорогу (ФОТО)

В Екатеринбурге 10-летняя девочка попала в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД, это случилось 23 июня около 17:00 на улице Новгородцевой у дома № 37а. Женщина 44 лет за рулем автомобиля «Форд Фокус» ехала со стороны Сиреневого бульвара в направлении улицы 40 лет ВЛКСМ. Неожиданно из-за стоящего на остановке автобуса выбежала девочка. Водитель затормозила, но избежать наезда не удалось. Ребенок госпитализирован с открытым переломом правой голени.

ГАИ призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей в период летних каникул. Необходимо особо акцентировать внимание школьников на опасности выхода на дорогу из-за стоящего транспорта. Также детям надо объяснить правила перехода проезжей части и поведения во дворах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»