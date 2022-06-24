Житель Екатеринбурга добился выплаты за ремонт машины из-за рухнувшего дерева

Автомобиль жителя Екатеринбурга получил серьезные повреждения из-за рухнувшей березы во дворе дома. Он потребовал от ТСЖ компенсации, но там заявили, что виноваты в ЕЭСК, электросетевики же от дерева открестились. Это произошло еще в сентябре 2021 года, почти год ушел на поиск виновного, но водитель в итоге получил почти 200 тысяч рублей.

Об этом случае рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, куда и обратился за помощью автовладелец. Он живет в доме № 62/1 по ул. Уральской, припарковался во дворе, и на его машину упала сухая ветка березы. Полицейские составили акт осмотра повреждения автомобиля. КАСКО у водителя не было, он оценил ущерб и обратился с претензией к ТСЖ, в чьем управлении находился земельный участок. Однако ТСЖ ответило отказом, так как считало, что земельный участок, на котором растут аварийные деревья, находится в аренде теплопункта АО «ЕЭСК». Энергетики отказались считать спорное дерево своим. Было подготовлено исковое заявление в суд.

В ходе рассмотрения дела были проведены инженерные работы по установлению границ земельного участка, где росло дерево. Оказалось, оно все-таки принадлежит ТСЖ.

Кировский районный суд обязал ТСЖ возместить автомобилисту причиненный ущерб в 120 тысяч рублей и расходы на проведение расчета стоимости ремонта, на получение справки ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и проведение инженерных работ по определению границ земельного участка. Итоговая сумма – 192 531 рубль.

«За консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении потребительских прав жители г. Екатеринбурга могут обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей, реализующий функции консультационного пункта для потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», расположенный в Екатеринбурге по адресу: ул. Московская, д. 49, предварительно записавшись по телефону: (343) 272-000-7 или иные консультационные пункты для потребителей»,– напомнили в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Марина Иванова

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