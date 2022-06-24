В Тавде прохожий спас двух женщин из горящего дома (ФОТО)

Житель Тавды спас от огня двух пожилых женщин – одна из них находилась в загоревшейся и задымленной квартире.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, 21 июня вечером в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже из-за замкнувшего холодильника. В квартире проживала одинокая престарелая женщина. Из-за густого, токсичного дыма, который быстро заполнил комнаты, она не смогла покинуть помещение, вышла на балкон и стала звать на помощь.

В это время из магазина домой шел Александр Макаров, который живет в соседнем подъезде. Он услышал крики о помощи, после чего побежал в квартиру на первом этаже, попросил мокрое полотенце и затем поднялся на третий этаж, попутно стучась в двери и сообщая всем о пожаре.

Мужчина вошел в загоревшуюся квартиру, нашел пенсионерку и вывел ее на свежий воздух. Она не смогла сказать, есть ли в квартире кто-то еще. Тогда мужчина сменил полотенце и вновь пошел в горящую квартиру, осмотрел все комнаты, никого не нашел и поднялся на верхние этажи. В квартире на 4-м этаже он нашел пенсионерку, которая не могла самостоятельно выйти – Александр спустил ее вниз, на улицу.

«Увидев, что приехали профессионалы, которые занялись спасением жильцов и ликвидацией пожара, Александр Алексеевич отошел в сторону, чтобы не мешать, не рассказав о своем героическом поступке. Узнали о скромном спасателе сотрудники МЧС России при проведении дознания по факту пожара. При общении с дознавателями Александр стеснялся, подробности своего героического поступка рассказывал неохотно, считает, что так на его месте поступил бы каждый», – отметили в МЧС. Сейчас решается вопрос о поощрении неравнодушного гражданина.

Тавда, Марина Иванова

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