В Екатеринбурге несколько недель не могут сделать тротуары – сроки неизвестны (ФОТО)

В Екатеринбурге – активный сезон дорожных работ. Однако если на участках для движения автомобилей ремонт полотна проходит максимально быстро, то с пешеходами подрядчики мэрии не церемонятся. Как рассказал «Новому Дню» житель города Сергей, на улице Куйбышева несколько недель назад сняли покрытие на тротуарах возле нескольких перекрестков – на Хохрякова, Сакко и Ванцетти, Шейнкмана.

Рабочие ограничились тем, что насыпали гравий взамен убранной бехатоновой плитки, но возвращать ее на место не торопятся. «Лежат горы плитки, рабочих нет, аншлагов со сроками работ нет. Рядом детские сады, много жилых домов, где живут люди с детьми, каждый день тут женщины с колясками корячатся, чтобы перетащить на руках, потому что проехать по гравию невозможно», – сообщил читатель «Нового Дня».

Аналогичная ситуация – на улице Белинского. Там, например, сняли плитку на перекрестке с Карла Маркса, но обратно ее не уложили. «Надеть обувь на каблуках нельзя, проехать на самокате или велосипеде нельзя, как тут с колясками люди ходят, я вообще не представляю. Одно слово – доступная среда, спасибо всем причастным», – заметила местная жительница Александра.

В администрации Екатеринбурга не смогли пояснить, когда покрытие вернут на место. В пресс-службе мэрии в ответ на вопрос «Нового Дня» туманно сообщили, что дорожники выполняют «работу в соответствии с графиком муниципального контракта», а также что тротуары приведут в нормальный вид «при наступлении требуемых погодных условий». В какие сроки должен быть завершен ремонт, а также какие именно погодные условия требуется подрядчикам мэрии, чтобы уложить плитку, неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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