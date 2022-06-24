Танцевальные баттлы, косплееры и столичные лекторы: как пройдет День молодежи в Екатеринбурге

В воскресенье, 26 июня, в Екатеринбурге отметят День молодежи. Основными площадками станут сцены у ККТ «Космос» и ДИВСа, а также расположенный между ними сквер имени Канделя. Ожидается, что в мероприятиях праздника примут участие до 15 тысяч человек.

Особенностью праздника в этом году будет то, что одним из его организаторов станет Росмолодежь. Как рассказала на пресс-конференции директор ГАУ СО «Дом молодежи» Лейла Расулова, агентство по делам молодежи отобрало 10 городов, которые вошли в федеральное празднование Дня молодежи с единой повесткой. «Очень много организаций, которые сотрудничают с Росмолодежью, стали нашими партнерами. У ККТ «Космос» поставят образовательные шатры, где будут вещать спикеры – на самые разные темы: и про бизнес, и про карьеру, и про профориентацию, и про маркетинг, и про работу со СМИ», – сообщила она сегодня на пресс-конференции.

Начальник управления молодежной политики департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Юлия Касимова сообщила, что самым ярким пятном на празднике будет фестиваль косплееров и огневое шоу на площадке у ДИВСа. Еще один гвоздь программы – танцевальный конкурс «Улицы Еката», в котором примут участие команды из города и области. На площадке в Литературном сквере пройдут мастер-классы по ораторскому мастерству, а вечером состоится поэтический марафон с участием молодых екатеринбургских авторов.

Спортивные мероприятия будут сконцентрированы на воркаут-площадке в сквере. Там же будет организован сбор корма для бездомных животных.

Хедлайнером Дня молодежи станет группа «Градусы». Она выступит в 21:00 на площадке у «Космоса».

Вход на все площадки будет бесплатным, но предварительно нужно зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте Дня молодежи. Там же можно ознакомиться с подробной программой праздника.

Добавим, с 08:00 до 22:30 в районе празднования перекроют для транспорта следующие улицы:

улица Дзержинского;

улица Горького (от Клары Цеткин до Дзержинского);

улица Пролетарская (от Клары Цеткин до Дзержинского);

проезд от улицы Дзержинского до здания № 2 на улице Дзержинского.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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