Пользователи «Яндекс.Go» сообщают, что приложение не работает

У приложения «Яндекс.Go» начались системные сбои. Пользователи по всей России сообщают, что не могут ни вызвать такси, ни сделать заказ в «Лавке».
«Пытаюсь заказать машину. Мой адрес он видит, но при попытке ввести адрес назначения – зависает», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Мария.
Другие пользователи пишут, что несмотря на фактическое завершение поездки, приложение продолжает писать, будто автомобиль едет: «У меня карта привязана. Я боюсь, что за такую часовую поездку снимут все деньги».
Корреспондент «Нового Дня» попытался заказать такси, но ничего не вышло: в приложении даже не начинается поиск автомобиля.
В официальных соцсетях «Яндекс.Go» отвечают, что «разработка уже чинит», но сколько по времени продлится сбой, пока непонятно.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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