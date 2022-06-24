«Все идет по плану»: в «Ельцин-центре» прокомментировали информацию о визите силовиков

В «Ельцин-центре» прокомментировали информацию о том, что сегодня туда пришли с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом свердловской полиции.

«Это не так. Мы опровергаем эту информацию. У нас проходит конференция, все идет по плану. Мы про это только из новостей узнали», – заявила «Новому Дню» пресс-секретарь «Ельцин-центра» Евгения Капитонихина.

Ранее целый ряд СМИ, в том числе федеральных, сообщил о том, что «эшники» ищут в «Ельцин-центре» экстремистскую литературу.

Напомним, накануне борцы с экстремизмом пришли с обыском в екатеринбургский офис «Мемориала» (признан НКО-иноагентом, ликвидирован решением суда). На месте были изъяты несколько десятков книг и брошюр. При обыске присутствовал руководитель офиса, историк Алексей Мосин. Вчера он принимал участие в научной конференции «История сталинизма», которая проходит в «Ельцин-центре».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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