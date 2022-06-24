Двухлетнюю девочку убило током – мать пойдет под суд за убийство

В Красноуральске Свердловской области погибла двухлетняя девочка – малышка схватилась за незоизолированный провод, торчавший из розетки, и умерла от удара током. Теперь ее мать пойдет под суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину обвиняют в убийстве по неосторожности. «Женщина достоверно знала, что проводка имеет неизолированные элементы, но не ограничила доступ к розетке своей малолетней дочери», – сказали в ведомстве.

В пресс-службе свердловской полиции уточнили, что семья состояла на учете в ПДН, потому что мать девочки систематически злоупотребляла алкоголем. Только за прошлый год на нее составили три протокола за неисполнение родительских обязанностей. Регулярно квартиру навещал участковый.

Мать признала вину полностью. Приговор ей вынесет Красноуральский городской суд, документы для рассмотрения дела уже переданы в инстанцию.

Фото предоставленно прес-службой следственого управления по региону

Екатеринбург, Елена Сычева

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