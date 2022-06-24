Свердловским бюджетникам повысят зарплату не в сентябре, а в августе

Губернатор Евгений Куйвашев внес поправку в собственное постановление об индексации заработной платы сотрудникам областных бюджетных, казенных и автономных организаций Свердловской области.
Согласно новой редакции документа, зарплата бюджетников повысится не с 1 сентября, а уже с 1 августа.
Решение об индексации зарплаты на 4% губернатор принял в феврале этого года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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