Свердловским бюджетникам повысят зарплату не в сентябре, а в августе

Губернатор Евгений Куйвашев внес поправку в собственное постановление об индексации заработной платы сотрудникам областных бюджетных, казенных и автономных организаций Свердловской области.

Согласно новой редакции документа, зарплата бюджетников повысится не с 1 сентября, а уже с 1 августа.

Решение об индексации зарплаты на 4% губернатор принял в феврале этого года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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