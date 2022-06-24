Екатеринбуржцы назвали самый благоустроенный район города

Самым благоустроенным районом в городе является Ленинский. Так считают 54% респондентов, принявших участие в голосовании, проходившем в информационной системе «Активный Екатеринбург».

Среди плюсов Ленинского – сочетание множества памятников архитектуры, истории и культуры с высокой деловой активностью, сообщили в пресс-службе мэрии.

Второе место, получив 26 % голосов, занял Академический район. За время его становления уже реализовано много современных проектов благоустройства рекреационных пространств. А благодаря активности жителей района объекты Академического уже не первый год входят в проект «Формирование комфортной городской среды».

Замыкает тройку лидеров Верх-Исетский район, 17% которого составляют водоёмы, такие как озеро Чусовское, Верх-Исетский пруд, Волчихинское водохранилище, а также большие лесные массивы. Бронзовый призер получил 8 % голосов.

На четвертом месте – Кировский район (4 %), а пятое место поделили Орджоникидзевский и Чкаловский районы мегаполиса (3%). Завершают список Железнодорожный (1%) и Октябрьский (0%) районы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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