Минстрой РФ поддержал предложение Куйвашева провести форум 100+ TechnoBuild с 18 по 21 октября

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания оргкомитета IX Международного строительного форума « 100+ TechnoBuild» поддержал предложение губернатора Евгения Куйвашева провести его в Екатеринбурге 18-21 октября.

«Форум 100+ TechnoBuild уже стал фирменной маркой Свердловской области. Здесь для всей страны формируется совместный опыт по развитию строительной и смежных отраслей. Спасибо вам, Евгений Владимирович, за выступление на президиуме Госсовета, посвященного строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На уровне президента России одобрена стратегия развития отрасли до 2030 года и базовые показатели до 2035 года», – сказал Ирек Файзуллин.

Губернатор заявил, что нынешний форум планируется сделать еще более масштабным и представительным. «Впервые он будет длиться четыре дня за счет расширения деловой программы, а также высокой заинтересованности профильных участников. Ключевая тема – «Строительство будущего. Новые возможности». В этом году впервые будет организована новая секция производства строительных материалов. Мы подробно рассмотрим вопросы технологического перевооружения предприятий стройиндустрии, модернизации производственных мощностей и расширения линейки товаров. Уверен, что это мероприятие будет полезным для дальнейшего динамичного развития строительной отрасли», – рассказал Евгений Куйвашев.

Как сообщили в ДИПе, деловая программа расширится до 130 секций, а выставочная часть займет три павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Вместе с новыми направлениями сохранятся традиционные темы форума: проектирование и строительство уникальных объектов, нормативное регулирование, «зеленое» строительство, новые кадры строительной отрасли и другие.

Кластер благоустройства, как и в прошлом году, будет оформлен в виде парка. Также появится новое направление – форум и выставка по дизайну интерьеров. Вновь состоится награждение Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards, которая в этом году проходит во второй раз.

В 2021 году на 100+ TechnoBuild зарегистрировалось 12,9 тысячи участников из 25 стран мира. Состоялось 120 деловых мероприятий, на которых выступили 507 спикеров. В выставке приняли участие 235 экспонентов из 12 стран, 22 регионов и 35 городов России. Прямые трансляции деловой программы в дни проведения посмотрели почти 20 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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