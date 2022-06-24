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Пятница, 24 июня 2022, 16:46 мск

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Глава Ростуризма на ретро-поезде съездила в «медную» столицу

Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Из Екатеринбурга в «медную» столицу Урала она прибыла на ретро-поезде.

На выставочных площадках Зарина Догузова познакомилась с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию гостье провел генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Компанию ей составили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин.

Сегодня в Музейном комплексе УГМК насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.

Екатеринбург, Елена Васильева

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