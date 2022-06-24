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Пятница, 24 июня 2022, 21:17 мск

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Мощный пожар в Екатеринбурге – он виден из всех точек города (ФОТО)

Фото ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел мощный пожар на улице Вокзальной. Столб чёрного дыма виден почти изо всех точек города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, горят брёвна на площади в 100 квадратных метров. Сейчас с огнём борются 39 пожарных. Пока возгорание не локализовано.

Екатеринбург, Елена Сычева

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