Мощный пожар в Екатеринбурге – он виден из всех точек города (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел мощный пожар на улице Вокзальной. Столб чёрного дыма виден почти изо всех точек города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, горят брёвна на площади в 100 квадратных метров. Сейчас с огнём борются 39 пожарных. Пока возгорание не локализовано.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»