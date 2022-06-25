Ночь музыки: толпы, ЗБ без «Негра» и фанатка МакSим (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялась «Уральская ночь музыки» – фестиваль прошёл в обычном для себя формате впервые с 2019 года, без ограничений по ковиду. Свердловчане очевидно соскучились по массовым мероприятиям из прошлой жизни. В итоге на площадках было столько людей, что яблоку негде было упасть, а в центр были стянуты полицейские, регулировавшие движение.

Самыми популярными стали площадки, где выступали АК-47, Найк Борзов, «Запрещенные барабанщики», МакSим. От ЗБ зрители ждали, что они исполнят хит «Убили негра», но главную песню, прославившую группу, музыканты петь не стали.

С МакSим вообще приключился неприятный инцидент – во время исполнения песни «Знаешь ли ты», которая была и остаётся самой популярной в ее репертуаре, на сцену прорвалась фанатка певицы, которая побежала к ней, распахнув объятья. Широкого жеста певица не оценила, в испуге отшатнувшись от женщины, которая все же попыталась прикоснуться к кумиру, свалив ее с ног. Фанатку – похоже, счастливую, что все равно побыла рядом с МакSим, унёс со сцены бодигард.

Инцидент на «Ночи музыки»

Самой-самой площадкой фестиваля стала Октябрьская площадь, где пели «Браво», исполнившие хиты «Вася», «Оранжевый галстук», «Москва», «Ветер знает». На сей раз в Екатеринбург приехал состав во главе с солистом Робертом Ленцем (это тот, который выступал с группой после Сюткина и до Хавтана). Он и исполнил главную песню – «Луч солнца золотого», которой завершилась «Уральская ночь музыки».

Видео предоставлено https://vk.com/ivanlucky

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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