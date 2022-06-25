российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 июня 2022, 12:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На «Ночи музыки» уральцам не хватило мусорок (ФОТО)

После уральской ночи музыки улицы Екатеринбурга полны мусора, которые оставили зрители концертов. По всей видимости, людям просто не хватило урн и контейнеров. Имеющиеся урны заполнены под завязку, поэтому в местах, где накануне ночью были площадки фестиваля, сейчас полно мусора.

Прошедший фестиваль был самым многочисленным с 2019 года, в 2020-м и 2021-м действовали ковидные ограничения.

Екатеринбург, Елена Сычёва

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,