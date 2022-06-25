На «Ночи музыки» уральцам не хватило мусорок (ФОТО)

После уральской ночи музыки улицы Екатеринбурга полны мусора, которые оставили зрители концертов. По всей видимости, людям просто не хватило урн и контейнеров. Имеющиеся урны заполнены под завязку, поэтому в местах, где накануне ночью были площадки фестиваля, сейчас полно мусора.
Прошедший фестиваль был самым многочисленным с 2019 года, в 2020-м и 2021-м действовали ковидные ограничения.
Екатеринбург, Елена Сычёва
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