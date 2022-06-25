Фельдшер скорой погиб, спасая тонущую девушку

Фельдшер скорой помощи Красноуфимска Александр Константинов погиб, спасая тонущую девушку. Вместе с коллегами он отдыхал на берегу реки Уфы и уже собирался домой, когда услышал крики о помощи. Он бросился в воду и вытолкнул тонувшую, но сам выбраться не смог.

Мужчина проработал в скорой помощи 37 лет, это его единственное место работы.

«Александр воспитал двоих детей такими же неравнодушными, как он сам – его сын два года назад спас людей из горящего дома. Я прослежу, чтобы семье такого замечательного человека, героя, была оказана помощь. А самого Александра Константинова представлю к знаку «За заслуги перед Свердловской области» II степени», – сообщил в своём телеграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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