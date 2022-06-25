Скачки, танцы и баран: в Академическом отпраздновали Сабантуй (ФОТО)

Впервые в Академическом прошел Сабантуй – национальный праздник в честь окончания весенних полевых работ. В Преображенском парке собралось несколько тысяч человек – как местные жители, так и гости из других районов.

«Сабантуй – яркий и красивый праздник татарского и башкирского народов. Его традиции – отмечать окончание полевых работ массовым народным гулянием – уходят в глубину веков. В нашем многонациональном регионе Сабантуй давно перешагнул национальные границы. Праздник плуга воспевает труд земледельцев, прославляет силу, ловкость, здоровый образ жизни, раскрывает богатую и самобытную культуру народов Урала», – поздравил всех губернатор Евгения Куйвашев, по случаю надевший тюбетейку с надписью «Екатеринбург 300».

«Искренне рад всех приветствовать на ярком и самобытном празднике Сабантуй. В наше непростое время мы делаем все, чтобы сохранить мир и согласие и добрососедские отношения, чтобы сохранить традиции нашего народа», – продолжил глава города Алексей Орлов. Он особо отметил – радостно, что праздник проходит в новом районе Екатеринбурга, где уже возведено более 4 млн квадратных метров жилья, 17 детских садов, шесть школ, в которых обучаются 16 тысяч детей.

Затем с поздравлениями выступили представители Татарстана и Башкирии, в том числе зачитали письмо от президента Татарстана Рустама Минниханова. А после начались выступления – артисты исполнили национальные танцы и песни. В это время в парке люди развлекались: участвовали в боях на подушках, стреляли из лука, пытались залезть на вертикальный столб. Можно было посмотреть на национальную борьбу курэш или погладить барана. И для всех желающих работали зоны с национальной кухней.

Одно из самых захватывающих соревнований шло на территории за парком. Застройщик, «РСГ-Академическое», специально для Сабантуя обустроил ипподром. Конные скачки прошли в три этапа. Сначала за специальный приз, автомобиль, боролись жокеи на чистокровных лошадях, победил челябинец. Затем соревновались на полукровных конях. А в завершение был забег на пони. Быстрее всех на маленькой лошадке пришла девушка из Каменска-Уральского.

«Для нас как для нового района праздник был тоже новым, мы в начале пути не понимали до конца, что нужно сделать. А сделать нужно было очень многое: провести коммуникации, спланировать ландшафт, создать ипподром. Причем по ипподрому достаточно жесткие. требования, поскольку участвовали профессиональные жокеи, породистые кони. Требования были высокие, а выполнить их надо было в кратчайшие сроки. Обследовали много площадок, остановились на одной, и она сегодня показала отличные результаты. Все забеги прошли удачно. И сам праздник в нашем любимом парке был организован шикарно. Все участники оценили его на высоком уровне, в том числе национальные диаспоры», – прокомментировал подготовку к празднику генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Конечно, один из главных вопросов от местных жителей – останется ли ипподром в районе на будущее и как вообще будет использоваться эта подготовленная территория. По словам Ланцова, еще необходимо проанализировать, будет ли востребован конкретно ипподром, но однозначно, Академический готов к регулярному проведению и Сабантуя, и других масштабных праздников. «Помимо скачек тут есть еще много национальных забав, турниров. Да, скачки – это экзотика, серьезное мероприятие, но даже без этого наш парк, с учетом его возможностей, должен быть востребован под проведение подобных мероприятий», – добавил гендиректор «РСГ-Академическое».

Фото предщоставлены «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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