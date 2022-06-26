Штормовое предупреждение опять продлили

Свердловское управление МЧС России снова предупредило о непогоде со ссылкой на синоптиков – будет дуть сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать до 27 июня включительно.
«В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
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