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Понедельник, 27 июня 2022, 09:37 мск

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На Урале заметили медведя на городском пруду

Фото из архива

На Урале снова заметили медведей неподалеку от жилья людей, практически в городской черте. Косолапого видели близ городского пруда в Дегтярске, окруженного коттеджами и коллективными садами.

«Уважаемые жители города Дегтярск! В районе левого и правого берегов Нового пруда замечен медведь. Информируем Вас о том, что дикие животные представляют опасность для человека и доводим до вашего сведения, что необходимо исключить любые контакты с ними.Наблюдение за ситуацией ведётся силами егерского состава охотничьих хозяйств ГО Ревда и Дегтярск», – предупреждают в местных пабликах. Новый пруд – это фактически городской пруд, он находится хоть и за чертой города, но довольно близко к центру, к тому же вокруг много частных домов. На городском пруду людно даже не в купальный сезон – там ловят рыбу, жарят шашлыки, это популярное место отдыха у горожан и дачников.

Местные жители рассказывают, что уже замечали близ садов следы медведя. Особенно там, где устроены свалки. «Неподалеку от СНТ № 2 большая свалка. Конечно, она привлекает медведя. Причем это не садоводы устроили, кто-то сюда мусор привозит», – рассказала дачница Ольга. Местные также говорят, что медведя видели в лесу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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© 2022, РИА «Новый День»

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