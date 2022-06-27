Собаки-таможенники за пять месяцев нашли 18 кг наркотиков (ФОТО)

За 5 месяцев 2022 года с помощью служебных собак Уральского таможенного управления было изъято более 18 килограммов и 8200 таблеток наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ.

Кроме того, как сообщает пресс-служба УТУ, собаки нашли более 1,5 тысячи блоков сигарет и 70 килограммов контрабандных табачных смесей. В 100 случаях пресечено незаконное перемещение через границу ЕАЭС более 10,0 млн рублей, 25 тыс. евро и 17 тыс. долларов США.

На прошлой неделе таможенные кинологи и их питомцы приняли участие в чемпионате по многоборью. Они состязались по четырем номинациям: поиск наркотиков в багаже, помещении, легковом автомобиле и на местности.

По итогам соревнований команда Челябинской таможни заняла первое место, специалисты-кинологи Уральской оперативной таможни – на втором, третье место досталось представителям Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

«В 2022 году кинологи Управления участвовали в таможенном контроле, оперативно-разыскных, а также совместных с другими правоохранительными органами мероприятиях более 750 раз, с их помощью возбуждено 12 уголовных дел и 161 дело об административных правонарушениях», – рассказал начальник службы Вячеслав Миронов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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