Часть Сибирского тракта закроют на полтора месяца – будут красить мост

В скором времени строители ограничат движение по части Сибирского тракта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 20 июля по 1 сентября специалисты ООО «Мостстройпроект» ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта от кольцевого движения на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный. Это делается для того, чтобы покрасить мостовые балки.

Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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