Британские блогеры о продаже яхты Пумпянского с аукциона: «Это не из-за санкций» (ВИДЕО)

Британские власти продают яхту Axioma уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского с аукциона. Судно было арестовано, а теперь его пустят с молотка. Примерная стоимость – 75 млн долларов. Решение принял Верховный суд Гибралтара, о чем сообщил youtube-канал ESysman SuperYachts. Также его автор оправдал британские власти, которые решили продать чужое имущество.

По словам блогера, это не воровство и не незаконные санкции, а плата за просрочку по кредиту. «Мистер Пумпянский выступал поручителем по кредиту у компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Залогом были акции другой компании, которой он владеет. И за несколько дней до того, как на него были наложены экономические санкции, он передал эти акции кому-то другому. Сделав это, он нарушил правила займа – и именно по этой причине судно было изъято, а не потому что на Пумпянского были наложены экономические санкции», – объяснил блогер (перевод РИА «Новый День»).

Автор канала ESysman SuperYachts также ответил комментаторам, которые указывали на то, что яхту просто украли у российского олигарха. «Это не воровство! Арест яхты – это стандартная процедура. Судно зашло в порт, чтобы провести необходимые ремонтные работы, скажем, на сумму в три миллиона, и заправиться – это еще полмиллиона. Когда стало ясно, что деньги за топливо и ремонт не будут получены, суд выдал постановление на арест. Это как если бы вы купили машину в кредит и не смогли бы оплачивать счета, и тогда компания, у которой вы ее купили, пошла в суд и забрала вашу машину», – добавил автор канала.

По информации Forbes, ситуация несколько иная – Пумпянский некогда купил яхту в кредит, взяв деньги у JPMorgan, судно находилось в залоге, и потому банк попытался обратить взыскание на яхту из-за просрочки по кредиту, и именно по этой причине судно арестовали. По информации издания, яхта принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов Pyrene investments.

Пумпянский попал под санкции ЕС 10 марта, спустя некоторое время пакет ограничений в отношении миллиардера ввела и Великобритания, после чего уральский олигарх вышел из совета Трубной металлургической компании и перестал быть ее бенефициаром, прежде ему принадлежало более 90% акций ТМК.

Напомним, ограничения в отношении представителей крупного российского бизнеса предусматривают как запрет на въезд в страны ЕС, США, Великобритании (в зависимости от того, кто применил санкции), а также заморозку активов, в том числе банковских счетов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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