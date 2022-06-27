Емельяненко-младший вернулся на Урал, чтобы снова лечиться от алкоголизма

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь приехал в Екатеринбург, чтобы попытаться вылечиться от алкоголизма, передает корреспондент «Нового Дня». Это уже не первая попытка бойца покончить с «зелёным змием» с помощью уральских врачей, однако предыдущая закончилась провалом – после некоторого времени лечения и ремиссии, Емельяненко приступил к тренировкам, но сорвался, вернувшись в Москву ради проведения пресс-конференции по поводу его предстоящего боя с Вячеславом Дациком.

По данным агентства, для Емельяненко в реабилитационном центре созданы все необходимые условия, чтобы он мог не только возобновить лечение, но и продолжить тренировочный процесс.

Напомним, бой о котором идет речь, должен состояться в сентябре этого года в Москве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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