В Екатеринбурге арестовали водителя электровелосипеда, который сел за руль пьяным и без прав (ФОТО)

В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя электровелосипеда, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверения. Оказалось, что мощность велосипеда 500 Вт, а это значит – он приравнивается к мопеду, для управления которым нужны права категории М.

18-летний водитель электровелосипеда попал в поле зрения ГИБДД после ДТП, которое случилось на улице Евгения Савкова в Мичуринском. Авария произошла не по вине велосипедиста: на него наехал Chevrolet Cobalt, выезжающий с прилегающей территории. Молодой человек попал в больницу с травмами головы и колена.

Но, устанавливая обстоятельства аварии, госавтоинспекторы выяснили, что мощность двигателя электровелосипеда – 500 Вт, а транспорт с мощностью более 250 Вт приравнивается к мопеду, и для управления им необходимо водительское удостоверение категории М, которого у молодого человека не было. Кроме того, освидетельствование показало, что электровелосипедист пьян (содержание алкоголя в крови 0,485 мг/л).

«Инспекторы составили в отношении водителя административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством, и за управление без мотошлема. Верх-Исетский районный суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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