В Свердловской области создадут фонд для помощи студентам

Уже в этом году в Свердловской области будет создан фонд, куда студенты смогут обратиться за получением кредита на оплату обучения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня, выступая перед депутатами заксо, губернатор Евгений Куйвашев.

«Могу анонсировать некоторые инициативы: это образовательный кредит с рассрочкой выплаты на 10 лет, льготы на аренду жилья, студенческие скидки в магазинах, кафе, театрах, музеях, фитнес-центрах и во многих других организациях. Для программы нужен специальный фонд с участием не только областного бюджета, но и средств бизнеса, будущих работодателей, меценатов», – сказал губернатор. По его мнению, это привлечет в Екатеринбург молодежь не только из других регионов, но и из других стран.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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