Областной бюджет за 2021 год исполнен на 113,1%

Доходы бюджета Свердловской области за 2021 год составили 359,1 млрд рублей, что на 13,1% выше, чем было в утвержденном прогнозе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня депутатам заксо министр финансов Александр Старков. «Положительная динамика обусловлена ростом финансовых результатов деятельности предприятий в результате стабильно высоких мировых цен на металлы и металлургическую продукцию в 2021 году», – пояснил он.

Расходы областной казны составили 343,7 млрд рублей, в том числе на социальную политику – 87,6 млрд рублей, здравоохранение – 45,6 млрд, образование – 82,3 млрд рублей.

Отдельно была названа сумма расходов на предотвращение распространения коронавируса – 12,2 млрд рублей.

19,2 млрд рублей было направлено на подготовку к Универсиаде.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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