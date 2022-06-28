В центре Екатеринбурга устроят гонки на велосипедах

В Екатеринбурге пройдет велозаезд по центральным улицам. Маршруты составлены так, чтобы спортсменам не пришлось пересекать трамвайные рельсы и можно было сосредоточиться на скорости, максимально редко нажимая на тормоз.

Заезд пройдет в субботу, 6 августа, в честь Дня строителя. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет – как любители, так и профессионалы шоссейных гонок.

«Это действительно уникальное спортивное событие – велогонка прямо в центре города. Она, конечно, не первая в городах России и мира, но везде есть проблема с городскими коммуникациями: постоянно осматриваешься на трамвайные пути, на брусчатку, на какие-то очень крутые повороты. В нашем случае нет никаких трамвайных путей, трасса хорошо просматривается, зрителям удобно – за вас могут прийти поболеть друзья. Поскольку ничего не мешает, это еще и скоростная трасса, ты можешь работать в полную мощность, только в паре мест нажать на рукоятку тормоза, во всех остальных – проноситься, практически не останавливаясь. Ну а вдобавок – это возможность посмотреть, какой у нас замечательный город», – прокомментировал постоянный участник и призер велосипедных соревнований Евгений Макаров.

Участникам предложат две дистанции: 14 или 28 километров. Круговой маршрут протяженностью 3,5 км стартует и финиширует рядом с ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Он пройдет через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую. Для преодоления дистанции в 28 км нужно будет сделать 8 кругов, для 14 км – 4 круга. Старт более длинной дистанции запланирован на 8:00, короткой – на 9:30. Точное расписание появится на мыстроимгорода.рф и Russia Running ближе к датам мероприятия.

Регистрация на велозаезд уже стартовала на сайте Russia Running и продлится до 23:59 4 августа. Каждый участник, преодолевший дистанцию, получит памятную медаль. Стоимость участия на 14 км – 490 рублей, на 28 км – 990 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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