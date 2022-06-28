100 концертов за три дня: в Екатеринбурге 1 июля начинаются «Безумные дни»

В Екатеринбурге в эту пятницу, 1 июля, начнется фестиваль «Безумные дни». Всего за три дня в разных концертных залах города оркестры, хоры, солисты дадут ровно 100 концертов. Цены на билеты – демократические, но свободных мест уже почти нет.

Организатор – Свердловская филармония – называет «Безумные дни» трехдневным концертным марафоном. И это отражает его суть: первые выступления фестиваля начинаются рано утром, последние заканчиваются ближе к полуночи. Всего за три дня в Екатеринбурге выступит более 500 музыкантов: сольно, в составе ансамблей и групп, хоров и оркестров. Главная цель фестиваля – чтобы искусство, которое считается элитным, стало доступно всем. Чтобы люди, не знакомые с симфонической и инструментальной музыкой, смогли наконец это сделать за символические деньги. Цены на билеты – по 200 рублей.

Все 100 концертов 2022 года объединит тема – «Первые романтики».

«Тема ведет к истокам романтического искусства, к творчеству Шуберта, Шумана, Шопена, Мендельсона, Листа, – рассказали в филармонии. – В концертных программах «оживут» истории их дружбы и любви, взаимоотношений с современниками и сама атмосфера той эпохи, когда идеальным искусством, отвечающим всем потребностям души, являлась музыка».

В этом году, кроме «закрытых» площадок в концертных залах и театрах, будет и открытая площадка. В саду Вайнера дадут три концерта: по одному – на каждый вечер «Безумных дней». 1 июля в исполнении Уральского филармонического оркестра, хора и солистов прозвучит музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона. 2 июля зрителей ждут на шоу барабанщиков «Чувство ритма», а 3 июля – на заключительный гала-концерт с участием звездных солистов.

Также на фестивале будет работать инфоцентр, он расположится рядом с садом Вайнера. Здесь обещают проводить музыкальные воркшопы для всей семьи, показывать трансляции концертов (для тех, кто не успел купить билеты), читать лекции. Добавим, что билеты на отдельные концерты «Безумных дней» еще есть, но их очень мало.

Напомним, чтобы привлечь внимание к «Безумным дням», музыканты Свердловской филармонии дали концерт на высоте 55 метров.

Шуберт на крыше высотки

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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