В Нижнем Тагиле автокран сбил насмерть женщину (ФОТО)

В Нижнем Тагиле автокран на пешеходном переходе сбил женщину. Она скончалась на месте. Личность ее сейчас устанавливает полиция. Водитель крана пояснил, что пешехода не заметил, только услышал удар.

ДТП случилось сегодня утром на улице Балакинской. По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем автокрана находился 52-летний водитель, стаж которого – 33 года. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв. При этом он уверяет, что не заметил пешехода.

«За 2021-2022 год водитель 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, почти всегда – за превышение скорости. Водитель не имел специальной разрешительной документации на тяжеловесную технику и управлял автотранспортом с техническими неисправностями (внешние световые приборы имеют дефекты). В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 3 ст.12.21 КоАП РФ и части 1 ст.12.5 КоАП РФ», – сообщили в УГИБДД.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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