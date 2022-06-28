Пенсионер убил собутыльника и восемь дней хранил тело у себя дома (ФОТО)

В Екатеринбурге будут судить 65-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве случайного знакомого, сообщили в СУ СКР Свердловской области.

По версии следствия, 17 июня обвиняемый на улице познакомился с 39-летним мужчиной и пригласил его к себе домой выпить. При этом гость сам купил и выпивку, и закуску. Вечером хозяин решил, что гостю пора домой, но тот стал проситься на ночлег, мотивируя это тем, что уже поздно. Пенсионер ответил категорическим отказом, и мужчины подрались. В ходе драки хозяин квартиры схватил нож и нанёс своему оппоненту несколько десятков ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Не зная, как избавиться от тела, фигурант просто оставил его дома, а сам переселился к своей знакомой. Однако мужчина понимал, что тёплое время года рано или поздно сделает его тайну явной для соседей. Поэтому стал предпринимать меры по устранению специфического запаха, а именно поливать тело химикатами, обкладывать его свежесорванной травой. Впрочем, бдительные соседи все равно сообщили о подозрительном запахе в органы полиции.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что убийство было раскрыто сотрудниками отдела полиции №14 Орджоникидзевского района. «После обнаружения погибшего, который находился в розыске как без вести пропавший, полицейские установили личность владельца квартиры и оперативно задержали его. Мужчина 1957 года рождения ранее 6 раз был судим за причинение вреда здоровью. Под тяжестью неопровержимых улик он дал признательные показания», – рассказали в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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