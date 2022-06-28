Куйвашев: Наша задача – чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо

Главная задача, которая стоит сейчас перед правительством Свердловской области, – это сделать так, чтобы людям здесь жилось хорошо и комфортно, несмотря ни на какие геополитические трудности и вызовы. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, представляя депутатам заксо доклад о деятельности областного правительства за 2021 год.

Выступление главы региона показало, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, региону удалось достигнуть существенных успехов и в экономике, и в социальной сфере. Производство машин и оборудования выросло сразу на 24 процента, а выпуск автотранспорта – на 43 процента. Внешнеторговый оборот в целом вырос более чем на 15 процентов и составил больше 14 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил почти 413 миллиардов рублей.

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения. «Мы со своей стороны стараемся оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается в первую очередь. Почти каждый третий житель Свердловской области сейчас получает какие-либо виды социальных выплат. В прошлом году 660 тысяч школьников получили по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Кроме того, по 10 тысяч рублей получили пенсионеры. В 2022 году мы ввели новые предложенные Президентом выплаты – на детей от 8 до 17 лет. В бюджете заложены необходимые средства на эту меру, так что выплаты все получат», – рассказал губернатор.

За 10 лет в области были выданы 85 тысяч сертификатов на получение регионального материнского капитала, из них 8 410 – в прошлом году. Количество многодетных семей в области удвоилось, их уже больше 65 тысяч.

Строятся новые социальные объекты. В 2022 году планируется открытие семи новых зданий школ, в которых будут учиться 5 тысяч детей.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения областные власти поставили в поликлиники около 1,5 тысяч единиц медицинской техники. В Екатеринбурге были открыты 2 поликлиники, переоснащены 2 региональных сосудистых центра и 12 первичных сосудистых отделений, организовано 8 межрайонных медицинских центров по лечению хронической сердечной недостаточности, 5 центров амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, подчеркнул Евгений Куйвашев, в области реализуются проекты, призванные избавить водителей от пробок. В 2021 году было построено и отремонтировали больше 240 километров дорог, открыли мост на улице Блюхера, завершили многолетнюю реконструкцию Макаровского моста.

«В наших ближайших планах и другие проекты по борьбе с пробками – запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, запуск трамвайной линии в Академический – там уже вовсю идет прокладка путей. После займемся трамвайным движением в Солнечный. В этом году мы завершим дорожный проект десятилетия – замкнем Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Я лично проеду по новому участку и запущу там движение. Конечно, пригласим всех, кто помогал в решении этой важной задачи», – рассказал губернатор. Скоро начнется другая масштабная стройка – скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург.

Говоря о задачах, которые стоят перед правительством сегодня, губернатор отметил: «В нашей жизни начинается очень непростой период, вы и сами это понимаете. Санкции, уход из России западных компаний – это факторы, которые неизбежно повлияют на нашу жизнь, на жизни уральцев. Мы просто не можем отрицать этот факт, федеральные структуры, например, Минфин России, прямо об этом говорят». Чтобы сохранить экономику и защитить людей, свердловские власти ведут с Москвой переговоры о включении дополнительных предприятий из Свердловской области в федеральный перечень системообразующих организаций. Это важно, отметил губернатор, потому что предприятия из этого списка получат доступ к льготным кредитам. Кроме того, чтобы поддержать свердловские заводы, в этом году региональный фонд развития промышленности будет увеличен более чем на 200 миллионов рублей.

Одновременно власти ищут новые направления для экспорта нашей продукции. «Именно через Свердловскую область должны пойти грузы из Индии, Ирана, Пакистана и других стран. Мы уже ведем серьезные переговоры на этот счет», – заявил Евгений Куйвашев.

Все идеи о том, какие ниши может занять Средний Урал в новой реальности, будут обсуждаться на выставке «Иннопром», которая начнется через несколько дней. «Я рассчитываю, что свежие мысли обязательно прозвучат от спикеров, которые к нам приедут. И наши промышленники, наш бизнес выключится в занятие этих ниш», – резюмировал губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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