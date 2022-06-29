Холод и сырость в Екатеринбурге закончатся через несколько часов

Последняя неделя июня на Среднем Урале выдалась довольно прохладной и сырой. Накануне в Екатеринбурге был самый холодный в этом месяце день – всего 6,6 градусов выше нуля. Сегодня с утра погода тоже не радовала. Однако уже с середины дня метрологи обещают потепление – после 15 часов появится солнце, к 17 часам воздух прогреется до +17 градусов. Завтра и послезавтра будет до +16...+17 градусов, но облачно, возможны дожди. Июль начнется с +17...+19 градусов, осадков не ожидается.

Добавим, несмотря на то, что сегодня в городе неуютно из-за холодной и мрачной погоды, этот июнь далеко не самый холодный. Рекордный минимум 29 июня был установлен в 1882 году, когда было +3,7 градуса. А самый холодный июньский день пришелся на 14 июня 1898 года – минус 5,3 градуса. Самый жаркий июньский день был в прошлом году – столбики термометров поднялись до +36,4.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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