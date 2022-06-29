Советникам директоров школ по воспитанию будут платить из резервного фонда

Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда деньги на софинансирование оплаты труда советников директоров школ по воспитанию, которые с 1 сентября должны начать работать в школах 45 регионов, в том числе в Свердловской области. Напомним, оклад советника составит около 15 тысяч рублей в месяц.

Свердловская область с будущего учебного года присоединяется к пилотным регионам, где будут обкатывать введение новой должности в школах. Как рассказали «Новому Дню» источники в сфере образования, пока неизвестно, кого именно будут трудоустраивать.

«Варианты рассматриваются разные. В одних школах дополнительную нагрузку возьмут на себя учителя, в других планируют привлечь отдельного специалиста. Шли какие-то переговоры с ДОСААФ. Советник должен будет следить за настроениями в школе, стать таким куратором для детей. Естественно, будет патриотическая составляющая, много внешкольной работы», – отметил источник.

Накануне стало известно, что платить зарплату советникам будет не только региональный и муниципальный бюджет. Владимир Путин дал поручение правительству «обеспечить выделение из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на софинансирование расходов бюджетов субъектов, связанных с введением начиная с 2022/23 учебного года должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 45 субъектах Российской Федерации».

Напомним, в 2021 году пилотный проект стартовал в 10 регионах, на работу было принято 2500 советников. С 1 сентября к нему присоединяются еще 45, в том числе Свердловская область.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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