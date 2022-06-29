российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июня 2022, 09:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Советникам директоров школ по воспитанию будут платить из резервного фонда

Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда деньги на софинансирование оплаты труда советников директоров школ по воспитанию, которые с 1 сентября должны начать работать в школах 45 регионов, в том числе в Свердловской области. Напомним, оклад советника составит около 15 тысяч рублей в месяц.

Свердловская область с будущего учебного года присоединяется к пилотным регионам, где будут обкатывать введение новой должности в школах. Как рассказали «Новому Дню» источники в сфере образования, пока неизвестно, кого именно будут трудоустраивать.

«Варианты рассматриваются разные. В одних школах дополнительную нагрузку возьмут на себя учителя, в других планируют привлечь отдельного специалиста. Шли какие-то переговоры с ДОСААФ. Советник должен будет следить за настроениями в школе, стать таким куратором для детей. Естественно, будет патриотическая составляющая, много внешкольной работы», – отметил источник.

Накануне стало известно, что платить зарплату советникам будет не только региональный и муниципальный бюджет. Владимир Путин дал поручение правительству «обеспечить выделение из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на софинансирование расходов бюджетов субъектов, связанных с введением начиная с 2022/23 учебного года должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 45 субъектах Российской Федерации».

Напомним, в 2021 году пилотный проект стартовал в 10 регионах, на работу было принято 2500 советников. С 1 сентября к нему присоединяются еще 45, в том числе Свердловская область.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,