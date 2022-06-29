Вместо манго – узбекская айва, вместо прошутто – белорусское сало. Как переориентировался продуктовый импорт

После введения санкций в отношении России странами Запада изменилась структура импорта продуктов. Если раньше россияне могли покупать итальянское прошутто и тайское манго, то теперь ассортимент ввозных продуктов изменился. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова. «Изменился состав стран поставщиков. Животноводческие товары были из Евросоюза, а теперь мы переориентировались на Белоруссию – ее доля в импорте выросла с 40 до 80%. Также появились поставки мяса из Парагвая, Бразилии, Турции», – сообщила она.

Овощи в Россию теперь везут из стран Таможенного союза – ввоз оттуда вырос на 50%, из стран СНГ – на 70%. Поменялась и структура стран-поставщиков фруктов. «Ушли Таиланд, Вьетнам, Израиль, Эфиопия. В лидеры вышли Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Армения, Казахстан, Туркменистан», – сказала Терехова.

По словам представителей Россельхознадзхора, ассортимент изменился несущественно. «Экзотические фрукты Узбекистан заменил айвой, арбузами, виноградом, и так далее», – уточнила она.

Интересно, что некоторые производители не ушли с российского рынка, несмотря на трудности с логистикой. Просто они стали возить товары через Казахстан. К их числу представители Россельхознадзора отнесли Китай, Сербию, а также Вьетнам и Эфиопию.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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