Банкирша вынесла из кассы 1,5 млн рублей

Заведующая отделом кассовых операций банка в Первоуральске вынесла из кассы коммерческого учреждения 1,5 млн рублей, и теперь пойдет под суд за присвоение денег в особо крупном размере. Обвинение ей предъявлено по части 5 статьи 160 УК РФ. Женщина грабила своего работодателя по следующей схеме: она забирала деньги из операционной кассы, а в программу на своем рабочем ПК вносила данные о якобы проведенных приходных и расходных операциях, после чего просто удаляла их из системы.

«Для сокрытия недостачи обвиняемая вносила недостоверную информацию на накладки с пачками ветхих купюр, хранящихся отдельно, а также вносила недостоверные сведения о расходных и приходных операциях перед плановыми и внезапными ревизиями», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги она забирала в течение четырех с половиной лет – с мая 2017 года по декабрь 2021 года. Уголовное дело банкирши сейчас передано в городской суд Первоуральска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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