На Урале беременным и кормящим отказались выдавать спецсмеси

В Свердловской области 35 беременных и кормящих матерей остались без специального питания – лечебных смесей, которые им должны были выдать в местной больнице, всего 237 упаковок. Выяснилось, что медучреждение просто не получило смеси по заявке, которую отправило в минздрав региона.

«Горноуральская районная поликлиника 5 апреля 2022 направила в министерство здравоохранения Свердловской области заявку на поставку молочных продуктов на второй квартал 2022 года, в том числе специальной питательной смеси для беременных и кормящих женщин. Однако данная заявка не была исполнена, поставки смеси не было», – сообщили в пресс-службе прокуратуры, которая проводила проверку жалоб пациенток. В итоге ведомство внесло представление министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову с требованием устранить нарушения. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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