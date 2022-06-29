Отечественный поставщик лосося повысил цены в три раза. Рестораторы просят защиты в ФАС

Из-за ситуации на Украине и санкций в России остался только один поставщик лосося для ресторанов – отечественные Мурманские фермы. И за полгода цены на эту продукцию выросли на 213%, подсчитали уральские рестораторы. Они обратились в ФАС с просьбой сдержать рост цен.

После 25 февраля, как рассказали рестораторы, Чили и Фарерские острова прекратили поставку рыбы, с тех пор Мурманск, чья доля раньше была не очень большой, стал единственным поставщиком.

«На фоне образовавшегося дефицита закупочные цены на лосось у поставщиков сырья из Мурманска выросли за полгода на 213%. Если на начало января 2022 г. закуп лосося ресторанами Екатеринбурга осуществлялся по цене 855 руб./кг, то в конце июня сырье подорожало уже до 1825 руб./кг. Причем Мурманские фермы объясняют значительное удорожание рядом причин: рост валютного курса в начале марта, логистические расходы и ограниченный закуп импортного корма и мальков», – подсчитали бизнесмены. Еще одного повышения цен они ждут в августе, когда Мурманские фермы закроются на санобработку.

«К примеру, год назад лосось стоил 659 руб./кг. Себестоимость ролла «Филадельфия» (ключевого блюда японской кухни) была 42,6%. Для сохранения маржинального дохода на том же уровне сегодня ресторан должен поставить цену на этот ролл – 850 рублей. Что даст рост цены для гостя в 2 раза к прошлому году. Это, безусловно, повлечет за собой недовольство потребителей и отказ от привычных блюд в пользу более дешевых позиций. Особенно на фоне общего роста цен и снижения доходов», – прокомментировал гендиректор сети «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов. Под обращением в ФАС подписались семь рестораторов, причем они уверяют, что проблема принимает федеральный масштаб, а не ограничивается рамками уральского региона. Бизнесмены ждут, что антимонопольщики вмешаются в процесс ценообразования мурманским поставщиком, а заодно помогут в выстраивании логистических маршрутов из других стран.

Екатеринбург, Марина Иванова

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