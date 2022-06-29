Родителям екатеринбургских школьников компенсируют траты на питание детей

Родителям екатеринбургских школьников компенсируют затраты на еду для детей, следует из постановления об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях на первую половину учебного года 2022/23. Документ подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Так, бесплатное питание на сумму 81 рубль 2 копейки в день будут получать все ученики 1-4 классов, которые учатся в первую смену. Те младшеклассники, кто учатся во вторую смену, будут есть на 121 рубль 52 копейки в день. Все они будут обедать раз в день в школе.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в младшей ступени, будут получать двухразовое питание на 202 рубля 54 копейки в день, учащиеся 5-11 классов с ОВЗ – на 233 рубля 94 копейки, также дважды в день.

Школьники 5-11 классов из льготных категорий тоже будут есть бесплатно – учащиеся первой смены на 93 рубля 57 копеек, второй – на 140 рублей 37 копеек. Питание будет раз в день. К льготникам относятся ребята из многодетных семей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Наконец, родителям учеников, которые учатся на дому, будет выплачиваться денежная компенсация на питание – 127 рублей 60 копеек за каждый учебный день.

Екатеринбург, Елена Сычева

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