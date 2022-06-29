«Автомобильный грузопоток из Европы остановился, морской из Азии – в стагнации»: эксперт про доставку товаров на Урал

В условиях санкций и ухода крупных логистических компаний российским поставщикам приходится изобретать новые пути доставки товаров по России. На Урале, куда грузы из Европы везут на автомобилях, а из Азии – морем и железной дорогой, глобального падения грузопотока не случилось. Но выводы о том, как отреагировала отрасль, по мнению экспертов, можно будет сделать только в конце года.

«Мы смотрим на товарооборот по прямому импорту в режиме таможенного транзита. И видим, что грузопоток из Европы, откуда товары доставляются автотранспортом, значительно упал, – рассказал сегодня на онлайн-конференции «Коммерсанта Урал» управляющий АО «СиАйТи Терминал» Валерий Денисов. – Речь, преимущественно, о товарах народного потребления, которые шли сборными грузами, большими машинами, но маленькими партиями. По остаточному принципу поступает еще оборудование для крупных региональных заводов. Что касается по доставке продовольствия из стран СНГ, здесь наоборот поставки выросли. И надо сказать спасибо Россельхознадзору и Уральскому таможенному управлению за организацию зеленого коридора. Если раньше выпуск товара со склада происходил за 2-3 дня, сейчас все фитосанитарные, таможенные и складские процедуры проходят за день».

Из Юго-Восточной Азии и Китая, откуда грузы на Урал идут по морю, а затем – по железной дороге, – существенного снижения грузопотока пока не произошло. Хотя еще в апреле на профильной выставке Trans Russia говорилось, что до 60% всех контейнеров из России уйдет – а это вообще половина всей тары для грузоперевозок.

«Такого не случилось. Процесс вывода оборудования долгий, он еще идет. Более того – пошло активное замещение другими компаниями, российские компании стали покупать контейнеры Maersk (датская компания, владеющая контейнерами, ушла из России – прим.ред). И эти контейнеры уже вернулись обратно в работу, от лица других компаний. Логистика не провалилась сильно. Логистика усложняется, меняется, но фактора моментального краха нет», – рассказал Валерий Денисов.

По словам эксперта, в логистике итоги подводить еще рано. Саму отрасль в силу обстоятельств можно считать инертной, поэтому окончательно какие-то выводы о проблемах с доставкой товаров в Россию и на Урал можно будет подвести в конце года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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