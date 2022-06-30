Женщина накормила кота за чужой счет – теперь ей грозит срок

В Екатеринбурге 53-летняя женщина купила корм для своего кота за чужой счет – она нашла карточку в столовой колледжа, где работает поваром, и отправилась в магазин для животных. Всего она успела потратить 3,5 тысячи рублей, а после к ней пришли полицейские.

Выяснилось, что карточка принадлежала 19-летней учащейся этого ссуза, которая обнаружила пропажу, а в мобильном приложении увидела списания по карте. Проанализировав данные от банка и записи с камер наблюдения, полицейские установили личность похитительницы.

«Несмотря на то, что женщина полностью возместила ущерб владелице карты, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде», – сообщили в пресс-службе полиции.

Там подчеркнули, что это тяжкое имущественное преступление – и призвали не пользоваться найденными банковскими картами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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