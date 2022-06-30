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Четверг, 30 июня 2022, 09:28 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге сотрудник салона сотовой связи менял данные, давая доступ мошенникам к онлайн-банкам

В Екатеринбурге сотрудника офиса продаж сотового оператора приговорили к трем годам условно за то, что он подменял в базах данных идентификационные номера SIM-карт клиентов. Таким образом мошенники могли получить доступ к аккаунтам пользователей в соцсетях или онлайн-банках.

По данным управления ФСБ России по Свердловской области, в конце 2020 года 25-летний представитель сотовой компании неоднократно осуществлял доступ к закрытой информационной базе оператора и вносил изменения в информацию, содержащуюся в биллинговой системе. Следственным подразделением УФСБ было возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием своего служебного положения».

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в отрасли связи в течение года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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